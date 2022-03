EEUU aseguró que el repliegue ruso en las cercanías de Kiev "no es real"

El Pentágono afirmó este martes que Rusia ha movido "un número pequeño" de unidades militares en las proximidades de Kiev, y descartó que se trate de "una retirada real", ya que mantiene "la vasta mayoría" de sus tropas allí.

"Creemos que esta es una reubicación, no un repliegue real, y deberíamos estar preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania", advirtió el vocero del Departamento de Defensa, John Kirby.

Kirby señaló que "nadie debería engañarse con la reciente afirmación del Kremlin de que, de repente, reducirá los ataques militares contra Kiev o cualquier otra información de que va a retirar todas sus fuerzas".

Rusia anunció este martes la decisión de reducir "de manera cardinal" la actividad militar en torno a la capital ucraniana y la asediada ciudad septentrional de Chernígov tras las negociaciones celebradas en Estambul con la delegación ucraniana.

.@PentagonPresSec: We believe this is a repositioning, not a real withdrawal, and the world should now be prepared for a major offensive against other areas of Ukraine. It does not mean the threat to Kyiv is over. pic.twitter.com/4ExVe0vMlF