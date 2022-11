EEUU y Unión Europea avalan versión polaca sobre caída de misil ucraniano, pero culpan a Rusia

Estados Unidos y la Unión Europea avalaron este miércoles la versión de Polonia sobre la procedencia ucraniana del misil que mató en suelo polaco a dos personas, aunque recalcaron que la responsabilidad última de este suceso la tiene Rusia.

"Todavía estamos recopilando información, pero no hemos visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente (Andrzej) Duda de que esta explosión probablemente fue el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en Polonia", apuntó en una rueda de prensa el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

El militar explicó que anoche habló con su homólogo polaco, el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Mariusz Blaszczak, y le transmitió sus "profundas condolencias al pueblo polaco y a los seres queridos de los asesinados".

"Cualesquiera que sean las conclusiones finales, el mundo sabe que Rusia tiene la responsabilidad final por este incidente", añadió.

La UE, asimismo, avaló este miércoles la versión de Polonia sobre la procedencia ucraniana del misil.

"Este trágico incidente es resultado de otra ola masiva de ataques con misiles contra ciudades ucranianas por parte de Rusia ayer, que fijaban como objetivo civiles e infraestructura civil. Estos ataques son graves violaciones del Derecho Internacional", afirmó en un comunicado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en nombre de los Veintisiete.

Añadió que el club comunitario apoya "totalmente" la investigación de Varsovia para "establecer los hechos sobre el terreno".

"Permaneceremos en estrecho contacto con nuestros socios, incluida la OTAN, sobre los próximos pasos", indicó.

Asimismo, manifestó la "inquebrantable unidad, determinación y plena solidaridad" de la UE "con Polonia y el pueblo polaco tras la explosión de un misil que tuvo lugar el 15 de noviembre en la localidad polaca de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania, y que mató a dos ciudadanos polacos".

También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas en Polonia y Ucrania.

"Rusia continúa difundiendo desinformación sobre la guerra injustificada y no provocada que está librando contra Ucrania. Seguiremos llamando la atención a Rusia por su manipulación e interferencia de la información", señaló.

