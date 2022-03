Kiev pide la prohibición mundial de la "Z", símbolo de apoyo al invasor ruso

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió la prohibición a escala internacional del símbolo "Z", por representar a su juicio el apoyo a la agresión rusa contra su país.

"Hago un llamamiento a todos los Estados para que criminalicen el uso del símbolo 'Z'", apuntó Kuleba, a través de su cuenta en Twitter.

Esa letra, tal como llevan estampados los blindados rusos o dejan pintadas las tropas de ese país tras entrar en poblaciones en Ucrania, "significa crímenes de guerra, ciudades bombardeadas, miles de ucranianos asesinados", prosigue el mensaje.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.