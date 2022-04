La situación en Borodianka, cerca de Kiev, es "mucho más horrible" que en Bucha, denunció Zelenski

La situación en Borodianka, una pequeña localidad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas, es "mucho más horrible" que en Bucha, según ha dicho el presidente de Ucrania, Volodivir Zelenski, a través de un video.

"Hay más víctimas" que en Bucha, dijo Zelenski en una alocución difundida esta noche en el que daba cuenta de los hechos bélicos de esta última jornada.

Las redes sociales comenzaron esta noche a denunciar que en esa pequeña ciudad cercana a Kiev la situación dejada tras la salida de los soldados rusos era caótica y que a diferencia de Bucha, otra localidad ucraniana azotada por los militares, había muchos desaparecidos y no se encontraban los cadáveres, pese a los destrozos materiales causados en edificios.

Según denunciaba ayer miércoles la enviada especial de Efe desde Borodianka, esa pequeña localidad había quedado devastada tras el paso de las tropas rusas, "que bombardearon y dispararon sin piedad, cuentan los vecinos, arrasando con todo y matando indiscriminadamente. Aunque nadie sabe dónde están los cuerpos".

Zelenski señaló además en Twitter que la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos que hizo esta tarde una mayoría de países de la ONU era un paso importante.

"Este es otro castigo por la agresión de Rusia contra Ucrania. Agradecido por la solidaridad de los socios. Debemos continuar la presión coordinada sobre Rusia en todos los foros internacionales. ¡Obliguemos a Rusia a buscar la paz juntos!", dijo.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa indicó que los ucranianos tienen una mayor confianza en la victoria de sus Fuerzas Armadas que al comienzo de la invasión, a finales de marzo, al pasar del 70 al 95 por ciento el porcentaje de quienes están "convencidos" de la fuerza de sus soldados.

Suspending RF’s participation in the @UN_HRC is an important step. This is another punishment for RF’s aggression against 🇺🇦. Grateful for the partners’ solidarity. We must continue coordinated pressure on RF at all international forums. Let's force RF to seek peace together!