Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago8.0°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Nuevo bombardeo con misiles rusos dejó al menos dos fallecidos en Kiev

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los misiles balísticos impactaron en infraestructura energética clave y zonas residenciales de la capital.

Explosiones similares se registraron en puntos estratégicos como Járkov y Dnipró.

Nuevo bombardeo con misiles rusos dejó al menos dos fallecidos en Kiev
 EFE

El presidente Volodímir Zelenski confirmó el impacto contra una central eléctrica vital para la ciudad.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos dos personas murieron y más de veinte resultaron heridas en la madrugada del miércoles en la capital ucraniana, en nuevos ataques rusos dirigidos contra infraestructuras energéticas y algunos edificios residenciales, según informó en su canal de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

La Fuerza Aérea ucraniana informó durante la madrugada de que varios misiles balísticos rusos se dirigían contra la capital ucraniana, donde se han podido escuchar numerosas explosiones en las primeras horas del miércoles.

Medios ucranianos informaron de explosiones también en ciudades como Járkov (noreste) y Dnipró (centro-este).

Impacto crítico en el sistema eléctrico y fallas de advertencia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya indicó poco antes de la medianoche de un ataque balístico ruso que alcanzó una central eléctrica de Kiev.

Zelenski explicó que, por segunda vez en aproximadamente 24 horas, los socios de Ucrania no advirtieron a Ucrania, como es habitual, del lanzamiento desde territorio ruso de los misiles balísticos empleados en el ataque, lo que hace más difícil que el Ejército ucraniano pueda responder a las agresiones.

Imagen foto_00000002
Explosiones similares se registraron en puntos estratégicos como Járkov y Dnipró. (FOTO: EFE)

"Nuestros sistemas detectaron estos misiles cuando estaban prácticamente en Kiev", dijo el presidente ucraniano, que reconoció que la central objetivo del ataque fue alcanzada y dijo que es una de las más importantes de Kiev.

La advertencia de Washington por los ataques a refinerías

Zelenski no especificó qué país aliado de Ucrania dejó de suministrar información de inteligencia a Kiev en estos ataques.

Ucrania es privada de esta información de capital para su defensa después de que EE.UU. advirtiera repetidamente a Zelenski de que podría cortarle el suministro de inteligencia que recibe si Ucrania no deja de atacar refinerías rusas como le exige Washington apelando a la estabilidad del mercado internacional de combustible.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada