Príncipe Harry en visita sorpresa a Ucrania: "Van a ganar la guerra"

El príncipe Harry, hijo menor del rey británico Carlos III, se reunió con excombatientes y personal médico durante una visita sorpresa a Ucrania, en la que presagió su triunfo ante la invasión rusa.

El duque de Sussex, de 42 años, llegó el fin de semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, pero la visita se mantuvo en secreto hasta ahora por razones de seguridad, informan este lunes los medios del Reino Unido.

Éste es su cuarto viaje a Ucrania desde el inicio del conflicto, en 2022.

Harry subió al escenario en una conferencia para personal médico organizada por Superhumans, una clínica especializada en la rehabilitación de personas heridas en la guerra.

Aunque reconoció que había "asumido un riesgo" al viajar a Ucrania, afirmó que cada vez que regresa se siente bienvenido.

"Van a ganar la guerra y, después, estarán preparados para alcanzar el éxito", dijo.

"Invictus"

Además, en el pabellón deportivo de una escuela pudo ver a jugadores de rugby en silla de ruedas que competían por un puesto en el equipo ucraniano para los próximos Juegos Invictus, cuya celebración está prevista para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Ucrania planea enviar a 60 competidores a la edición de 2027 del evento, creado por el príncipe para excombatientes.

"Cuando la guerra termine y Ucrania gane, estaremos preparados para apoyarles en la organización de unos Juegos Invictus", enfatizó.

El hijo menor del monarca británico volvió a Inglaterra con su familia en septiembre, tras varios años viviendo en California (EE. UU.), pero sigue al margen de la familia real.

A principios del año 2020, él y su esposa, Meghan Markle, anunciaron su decisión de apartarse de la familia real británica, un proceso que la prensa bautizó como "Megxit".