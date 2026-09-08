Harry y Meghan, sorprendidos por carta de Carlos III tras su regreso a Reino Unido

Harry y Meghan Markle expresaron su "sorpresa" por la carta difundida bajo la dirección del rey Carlos III, que ratifica que ambos permanecen fuera del grupo de miembros activos de la familia real británica pese a su reciente regreso a Reino Unido.

Un portavoz de la pareja declaró a la BBC que están "un poco sorprendidos de no haber sido informados de esto con antelación".

Fuentes de la Casa Real, sin embargo, sostienen que los duques de Sussex sí fueron advertidos de que se enviaría la misiva, firmada por un representante de Carlos III "bajo su dirección".

Según la cadena pública británica, el documento fue remitido al equipo de Harry y Meghan, además de departamentos gubernamentales, autoridades militares y medios de comunicación.

Sin funciones oficiales ni tratamiento de altezas reales

La carta establece que Harry y Meghan no podrán utilizar el tratamiento de Sus Altezas Reales, después de que en enero de 2020 decidieran apartarse de las funciones oficiales de la monarquía.

"No habrá cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usará", señala el documento.

La misiva también recuerda que la pareja optó por la independencia financiera y la protección de su intimidad, una decisión que, según el texto, "seguirá siendo respetada por completo".

Carlos III recalcó que Harry y Meghan son "ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos" mientras residan en Reino Unido. Sus actividades filantrópicas, por tanto, no representan a la Corona y deberán desarrollarse de manera particular.

Asimismo, continúa vigente el denominado Acuerdo de Sandringham, mediante el cual dejaron de ser miembros activos de la familia real. Las comunicaciones relacionadas con la pareja deberán gestionarse a través de su propia oficina, independiente del Palacio de Buckingham.

El regreso de la familia a Reino Unido

Harry, hijo menor de Carlos III y de la fallecida princess Diana, regresó al país el pasado 26 de agosto junto con Meghan y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, después de seis años viviendo en California, Estados Unidos.

De acuerdo con la prensa británica, los duques de Sussex matricularon a sus hijos en un colegio del país y estarían buscando una vivienda en los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra.

La familia ya había mantenido un encuentro privado con Carlos III en julio, en la residencia del monarca en Highgrove. Posteriormente visitó la propiedad del conde de Spencer, hermano de princess Diana, donde ella está enterrada.

Harry todavía intenta resolver con las autoridades británicas el nivel de seguridad financiada con recursos públicos que recibirá su familia, después de haber perdido una prolongada batalla judicial sobre esta materia.