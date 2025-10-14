Síguenos:
Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Rusia espera que ahora EE.UU. se enfoque en negociaciones de paz en Ucrania

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Tras el acuerdo alcanzado por la Administración Trump en Gaza, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que están "abiertos y predispuestos al diálogo pacífico".

A pesar de afirmar que Rusia persigue la paz, volvió a declarar que el gobierno de Vladimir Putin alcanzará sus objetivos en Ucrania.

El Kremlin "celebra las intenciones" de Donald Trump para poner fin al conflicto ucraniano.

El Kremlin se mostró dispuesto este martes a continuar con el proceso de paz en Ucrania, y espera que Estados Unidos enfoque su atención en él después de haber llegado a una solución para la guerra de Gaza.

"Nos mantenemos abiertos y predispuestos al diálogo pacífico", respondió el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, a la pregunta de un periodista sobre cómo recibe la parte rusa las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de centrarse en Ucrania después de llegar a un acuerdo sobre Gaza.

Peskov añadió que "celebran estas intenciones" para poner fin al conflicto ucraniano, así como "la voluntad política de garantizar que todo esto contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas".

"Ya conocemos bien a (el enviado especial estadounidense Steve) Witkoff; es eficaz y ha demostrado su eficacia en Medio Oriente, por lo que esperamos que su talento siga contribuyendo a nuestro trabajo también en el asunto de Ucrania", declaró el secretario de prensa del presidente ruso, Vladímir Putin.

En cuanto a la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania por parte de Estados Unidos, no quiso realizar comentarios sobre el particular hasta que no se produzca la próxima reunión entre Trump y el líder de Kiev, Volodímir Zelenski, que tendrá lugar este viernes.

Sin embargo, a pesar de defender que Rusia persigue la paz, Peskov volvió a declarar que el Kremlin alcanzará sus objetivos en Ucrania y protegerá sus intereses.

En septiembre, Rusia admitió que las negociaciones para la paz en Ucrania, cuyo proceso se fue dilatando a través de escasos avances y la inflexibilidad de Moscú en sus propias demandas, se encontraban estancadas.

