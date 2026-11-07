Rusia lanza ataque masivo contra Kiev y daña infraestructura energética

Un ataque masivo ruso contra Kiev dejó cinco personas heridas y dañó instalaciones energéticas y el puente del Norte durante la noche del viernes al sábado, según informaron las autoridades ucranianas.

El alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, precisó que entre los heridos hay un adolescente de 14 años y reportó daños en infraestructura energética de las regiones de Kiev y Zitómir.

El bombardeo se produjo horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera sobre un posible ataque en su habitual discurso a la nación.

Daños complican el suministro de servicios básicos

Klitchkó sostuvo que "la situación del suministro energético en la capital es extremadamente complicada" y alertó que los constantes ataques rusos contra la infraestructura energética también afectan los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua, ante la proximidad del invierno.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber atacado dos centrales eléctricas en la región de Kiev: Tripolskaya y Kievskaya.

En el puente del Norte, el bombardeo dañó la calzada, el tendido aéreo de los trolebuses y una línea eléctrica. Equipos de mantenimiento vial y servicios municipales acudieron al lugar para restablecer el tránsito.

La onda expansiva también afectó a cinco camiones estacionados junto al puente. En otro sector de la capital, fragmentos de misiles o drones impactaron un edificio residencial de cinco pisos, mientras que otro inmueble sufrió daños en sus ventanas.

Ucrania reporta impactos en 24 lugares

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó un ataque combinado, dirigido principalmente contra Kiev, con misiles de distintos tipos y 172 drones de ataque y señuelo.

Las defensas antiaéreas derribaron cuatro misiles y 149 drones, de acuerdo con ese reporte. Sin embargo, se registraron impactos en 24 lugares y la caída de restos de proyectiles interceptados en otros diez.

Moscú justificó el ataque al puente del Norte con el argumento de que es utilizado para trasladar equipos militares y armamento ucraniano. Además, aseguró haber golpeado la empresa de industria militar Meridian, en Kiev, y una fábrica de municiones y explosivos en Brovari, en la región aledaña.

El bombardeo ocurre antes de la prevista reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación de Estados Unidos este martes. En octubre, Vladímir Putin manifestó su disposición a retomar las conversaciones con Ucrania, estancadas desde febrero debido a la guerra en Irán.