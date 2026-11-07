Jesús Montealegre, vocero de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente Alto, afirmó este sábado en Cooperativa que "se mantiene" el paro para exigir mayores medidas de protección en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) del sector de Bajos de Mena tras una serie de hechos de violencia registrados en distintos recintos asistenciales.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente explicó que, pese a la firma de un acuerdo con la Delegación Presidencial Metropolitana, las movilizaciones no se depondrán hasta que se concrete la instalación efectiva de dos puntos fijos de resguardo policial en los Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez y el Karol Karol Wojtyla.

"En los ocho Cesfam adheridos a la movilización y más otros centros más pequeños que realizan algunas labores más específicas en salud primaria: todos los centros se encuentran adheridos y todos están funcionando bajo la modalidad de turnos éticos", enfatizó Montealegre.

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