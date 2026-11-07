Fundación Sofan: "La Ley de Inclusión Laboral se cumple, pero a medias"

En el marco de la Teletón 2026, Rodrigo Moreno, representante de la Fundación Sofan, realizó un crítico balance de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral y advirtió que, a casi una década de su promulgación, la normativa presenta un bajo nivel de cumplimiento.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ingeniero comercial sostuvo que la norma "sin duda ha aportado para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en todo el país. Sin embargo, la mala noticia es que se cumple, pero a medias".

"Solamente el 44% de las entidades obligadas, es decir, quienes tienen 100 o más trabajadores, ya sean empresas o entidades del Estado, organismos del Estado, están cumpliendo la Ley de Inclusión Laboral", alertó.

El directivo estimó que actualmente existen "más de 57 mil contratos de personas con discapacidad; nueve de cada diez trabajan en el sector privado, y ahí es donde se está jugando la inclusión laboral".

No obstante, el sector público cuenta con solo 3.800 contrataciones bajo la cuota legal: "A nivel de municipalidades obligadas, la mitad cumple; en la administración central es un tercio. Pero llama profundamente la atención que en los organismos autónomos del Estado -como el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión o la Fiscalía- la mitad ni siquiera reporta el cumplimiento de la ley. Hay una indiferencia", fustigó

"En estos días que estamos tan comprometidos con la inclusión, que estamos apoyando como país a una causa tan importante como lo es Teletón, es contradictorio, porque se nota en el ambiente la identidad que tenemos como país con un proyecto tan necesario como Teletón, pero no se cumple la Ley de Inclusión", cuestionó el representante de Fundación Sofan.

"El lunes va a seguir este dolor"

Moreno enfatizó que existen empresas y organismos del Estado "que están comprometidos", pero la Ley de Inclusión Laboral "es el piso, no es un techo, entonces todas las empresas de todo el país están convocadas a poder cumplir, tengan 100 o más trabajadores o no, (pero) el problema es que no se está contratando personas con discapacidad".

"La ley también ha sido modificada y la cuota podrá aumentar del 1% al 2%, pero apenas estamos cumpliendo con el 44% de inclusión laboral. ¿Cuándo va a pasar el aumento? Cuando el 80% de quienes cumplen lo hagan para poder aumentar la cuota al 2%, pero nos faltan casi 3.000 entidades, entre empresas y organismos públicos, que lo hagan para poder llegar a esa meta", reprochó.

Finalmente, el directivo expresó: "Espero que cumplamos la meta de la Teletón. Pero el lunes va a seguir estando este dolor: que apenas tres de cada diez personas con discapacidad en Chile tienen un trabajo".