Ucrania cortó el suministro de gas natural ruso a través de su territorio

Ucrania detuvo este miércoles 1 de enero el transporte de gas natural ruso a través de su territorio, tal y como había advertido que haría en los últimos días, según la información proporcionada por el operador ucraniano de dicho combustible.

"A las 7 de la mañana, hora de Kiev, del 1 de enero de 2025, expiró el Acuerdo de Interacción entre GTSOU y Gazprom para los puntos de interconexión física entre los sistemas de transporte de gas de Ucrania y Rusia, de fecha 30 de diciembre de 2019", dice el comunicado de la operadora.

"En consecuencia, se puso fin al transporte de gas natural desde el punto de entrada de Sudzha en la frontera oriental de Ucrania hasta los puntos de salida en las fronteras occidental y meridional. El Operador GTS ucraniano informó a sus socios internacionales de acuerdo con el procedimiento establecido", dice el comunicado.

Así, desde el 1 de enero, el sistema de transporte de gas de Ucrania funciona en modo sin tránsito de gas ruso.

"El operador ucraniano GTS ha preparado con antelación la infraestructura para operar en modo de tránsito cero y garantizar un suministro fiable de gas a los consumidores ucranianos. El equipo de la empresa está preparado para trabajar en las nuevas condiciones", declaró Dmytro Lypa, Director General de GTSOU.

Las nuevas condiciones, según Lypa, se refieren a asegurar la posibilidad de suministro de gas tanto a Ucrania como a través de Ucrania a los consumidores europeos.

El gigante gasístico ruso Gazprom confirmó hoy el cese de los suministros de gas a través de Ucrania tras expirar los contratos para su tránsito por el sistema de gasoductos ucranianos hacia Europa.

"Debido a la negativa repetida y claramente expresada por la parte ucraniana a renovar estos acuerdos, Gazprom se ve privado de la capacidad técnica y legal de suministrar gas para el tránsito por el territorio de Ucrania a partir del 1 de enero de 2025", se afirma en el comunicado del consorcio.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este miércoles el fin del tránsito de gas ruso a través de Ucrania como "una de las mayores derrotas de Moscú".

Cuado el presidente ruso, Vladímir Putin, se hizo con el poder en Rusia hace 25 años, el bombeo anual de gas a través de Ucrania con destino a Europa era de más de 130.000 millones de metros cúbicos, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, y agregó: "Hoy, el tránsito de gas ruso es 0. Ésta es una de las mayores derrotas de Moscú".

