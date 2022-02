Ucrania frenó la primera oleada de 100.000 invasores rusos

Ucrania estimó este sábado en más de 100.000 hombres la fuerza rusa, cuya primera oleada fue frenada por las defensas ucranianas, que también impidieron el cerco de la capital.

"En nuestra tierra hay más de cien mil invasores que disparan vilmente contra los edificios de viviendas", aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según informó EFE, también se encuentran en resistencia la ciudad industrial de Járkov, cercana a pocos kilómetros de la frontera con Rusia, y el puerto Mariúpol en el mar de Azov, crucial para extender un corredor terrestre con la península de Crimea.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine.