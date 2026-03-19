Meloni: Europa pasó años "dormida" por dependencia de EE.UU, Rusia y China

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que los países europeos enfrentan un problema de autonomía estratégica tras haberse "dormido" durante décadas en áreas críticas como la defensa, el suministro de materiales y la energía.

"Estábamos satisfechos en nuestro mundo dorado dependiendo militarmente de EE.UU, energéticamente de Rusia y en materias primas de China", advirtió Meloni durante una entrevista en el podcast italiano "Pulp", presentado por el rapero Fedez y divulgada este jueves.

Según la jefa del gobierno italiano, esta estabilidad se quebró con la llegada de choques imprevistos como "la pandemia, la guerra en Ucrania, ahora la guerra en Irán, y los problemas que tenemos en África".

Meloni recordó cómo, tras el estallido de la guerra en Ucrania, Italia se vio obligada a reaccionar de urgencia al perder de forma súbita el 40% de su suministro de gas proveniente de Rusia, o cómo la pandemia supuso un frenazo en el abastecimiento de semiconductores y microchips.

Críticas a la transición verde

La primera ministra fue especialmente dura con la gestión de la transición ecológica en la Unión Europea, advirtiendo que la inversión exclusiva en electrificación ha dejado a Europa "atada de manos y pies" a otra gran potencia, China.

En este sentido, denunció que no tiene sentido buscar una bajada del 5% de las emisiones europeas si la tecnología utilizada proviene de centrales de carbón de "una de las naciones más contaminantes del mundo".

"Si quieres tener control de tus cadenas de aprovisionamiento tienes que buscar el máximo posible de trabajar con naciones con las que tienes mayor confianza", afirmó.

Meloni insistió en que para protegerse de estos choques se debe diversificar al máximo, "tanto el tipo de energía, como quién te la suministra".

En este contexto, calificó el cierre de las plantas de energía nuclear como "otro gran error" que su Ejecutivo está intentando revertir.

Una Italia autónoma

Meloni también reivindicó su postura histórica sobre una mayor autonomía italiana, que recordó ya defendía desde la oposición, pese a las críticas que la tachaban de "autárquica" o "soberanista".

Aunque aseguró que Italia está ahora "a resguardo de los grandes choques", reconoció que el país aún no es inmune al "tema de los costos".

Como respuesta directa a la inestabilidad en el suministro global de crudo por la guerra en Irán, el gobierno italiano aprobó ayer miércoles un decreto para rebajar en 0,25 euros el precio del litro de combustible.

"Trabajo para que Italia sea plenamente autónoma y capaz de valerse por sí misma", concluyó Meloni, insistiendo en que reforzar la defensa propia es una necesidad para evitar, entre otras cosas, "un aumento de la influencia china en Europa".