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Tópicos: Mundo | Francia | Disturbios

Gobierno francés constató manifestaciones con mayor calma y "sin incidentes importantes"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Este sábado se contabilizan 136 acciones contra el orden público y 135 arrestos preventivos.

La policía logró incautar una "gran cantidad" de material peligroso en controles viales.

Gobierno francés constató manifestaciones con mayor calma y
 EFE

El ministro Laurent Nuñez señaló que las movilizaciones transcurren "sin incidentes importantes".

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El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que a media mañana de este sábado las manifestaciones en el país se están desarrollando con más calma que la pasada semana, "sin incidentes importantes", y constató que se han producido 136 acciones contra el orden público, la mitad que el otro sábado.

Además, el ministro indicó que por ahora se ha procedido a 135 arrestos, la mayor parte de ellos en los registros llevados a cabo en los numerosos puntos de control levantados por la policía, en los que se ha confiscado "gran cantidad" de material "destinado a servir como armas", dijo.

En ese sentido, indicó que se han incautado desde bolas de petanca a morteros pirotécnicos y otras armas, como katanas.

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Francia vive una nueva jornada de manifestaciones con un despliegue policial reforzado en diversos puntos del país. (FOTO: EFE)

Nuñez aseguró que el dispositivo de seguridad ha sido "significativamente reforzado", pero alertó contra la "determinación" de los grupos de ultraizquierda de atentar contra el orden público y señalo que el balance "está lejos de ser definitivo".

Pese a la calma registrada, en particular en Orleans, donde la tensión es máxima por el congreso del partido ultra de Marine Le Pen, que ha llevado a una convocatoria de manifestación antifascista, el ministro señaló que no bajan los brazos porque han registrado "llamamientos de grupos de ultraizquierda para que degenere la situación".

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Hasta el momento se contabilizan 136 acciones contra el orden público y 135 arrestos preventivos. (FOTO: EFE)

Aseguró que en este tipo de jornadas solo un tercio de los actos más graves se registran por la mañana, pero se mostró satisfecho de la manera en la que están funcionando las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo.

En ese sentido, defendió las prohibiciones de manifestar dictadas en diversas ciudades y los cambios de itinerarios para evitar los centros de algunas de ellas, que han despertado las críticas de diversos grupos de oposición.

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