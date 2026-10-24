La "tormenta perfecta" que seguirá elevando el costo de vivir en Chile

En una semana marcada por una nueva alza de los combustibles, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, advirtió este sábado que Chile atraviesa una verdadera "tormenta perfecta".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el experto explicó que esto se debe a una cadena de shocks donde la menor producción por daños climáticos y los mayores costos del transporte terrestre impulsarán el precio de los alimentos, alejando la meta inflacionaria del 4% y forzando al Banco Central a mantener altas las tasas de interés.

El primer frente de esta crisis radica en el mercado energético, ya que, adiferencia de las gasolinas convencionales, el diésel acumula alzas de mayor magnitud que se traspasan con rapidez a la economía real.

Frente a este escenario, Román detalló que "hay varias cosas que juegan muy en contra en el caso de Chile y son más bien exógenas, más bien externas, no tienen mucho que ver con la política interna: uno de ellos es el conflicto del Medio Oriente, que es algo que se ha venido alargando y no se ve con claridad que vaya a terminar; la guerra de Ucrania y la guerra del Golfo Pérsico, en las que se han destruido algunas estaciones en las que procesan crudo para transformarlo en diésel".

La quinta alza consecutiva en los combustibles situó al diésel en paridad histórica con las bencinas, encareciendo directamente la cadena de distribución en todo el país. (FOTO: ATON)

"O sea, hay una escasez relativa en la producción del diésel; segundo efecto que también es exógeno. Y el tercero es el tipo de cambio, que está altísimo y eso es un fenómeno que ocurre con bajas producciones", enfatizó.

El impacto financiero del diésel se agrava debido a que su consumo diario cuadruplica al de las gasolinas (cerca de 60 millones de litros frente a 14 millones).

Daños climáticos y fletes al alza: el shock sobre la producción

La segunda arista de esta "tormenta perfecta" proviene del clima. Los temporales y el impacto del fenómeno de El Niño han deteriorado caminos, puentes y accesos clave en la zona centro-sur del país, encareciendo y ralentizando el traslado de sectores estratégicos como la minería, la madera, los salmones y la agricultura.

Debido a esta merma productiva, que se suma a fletes más caros por el diésel, el académico afirmó se empezarán "a experimentar alzas paulatinas en todos los precios de los alimentos, producto de que esos alimentos son trasladados en camiones que requieren diésel".

Chile enfrenta un adverso escenario económico marcado por la confluencia de shocks externos y emergencias climáticas locales que presionan con fuerza el costo de la vida. (FOTO: ATON)

"Vamos a tener efectos en producción y esos efectos en producción, lamentablemente, se van a traducir también en aumentos del costo de la vida (...) Si además se ha encarecido el transporte para llevarlos desde los lugares donde se produce a las grandes ciudades, vamos a tener necesariamente un problema de inflaciones que son relativamente altas para este país", alertó en Cooperativa.

Inflación persistente y tasas de interés altas

El encadenamiento entre menos oferta de productos y mayores costos de transporte pone en jaque las metas macroeconómicas. Frente a un Índice de Precios al Consumidor presionado por los alimentos, el Banco Central se verá impedido de acelerar la baja en el costo del dinero.

"Nosotros estamos apostando a un 4% anual, pero nos va a costar muchísimo llegar a eso. El efecto tampoco es deseable para la clase media, porque es aumento en las tasas de interés, que es el mecanismo que se utiliza desde el Banco Central para mantener la inflación acotada", advirtió Román.

El encarecimiento conjunto del flete y los alimentos dificultará el control inflacionario, escenario donde al Banco Central "le va a costar muchísimo llegar a ese 4% anual". (FOTO: ATON)

"Entonces, esto es un efecto un poquito en cadena: tenemos El Niño, por así decirlo, todos estos efectos climáticos que van a hacer que la producción de alguna manera sea o menor o más cara; el efecto del traslado de los alimentos, que ya hemos visto que también está al alza por el aumento de los precios del petróleo, y eso finalmente tiene incidencia en la inflación, que para poder acotarla va a implicar aumentos de tasas de interés", reflexionó.

Finalmente, consultado sobre las proyecciones gubernamentales y la aplicación de reformas para fomentar el crecimiento y el empleo hacia los próximos años, el académico subrayó que cualquier reactivación genuina requerirá destrabar la inversión privada y recomponer el consumo de las familias.