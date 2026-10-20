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Tópicos: Mundo | Francia | Elecciones

A seis meses de las elecciones en Francia, Le Pen sigue siendo clara favorita

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ultraderechista aventajaría a todos los candidatos de la izquierda, centroizquierda y centroderecha en primera y segunda vuelta, según una encuesta del instituto Ifop.

En tanto, la clasificación al balotaje entre la postulante y el líder opositor Jean-Luc Mélenchon se perfila como el escenario más probable.

A seis meses de las elecciones en Francia, Le Pen sigue siendo clara favorita
 EFE (archivo)

Según el sondeo, Le Pen tendría más de 34% de los votos en primera vuelta, mientras que en la segunda tendría más del 55%.

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A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, la ultraderechista Marine Le Pen se sitúa como la clara favorita para suceder a Emmanuel Macron en el Elíseo, según una encuesta del instituto Ifop difundida este martes.

En la segunda vuelta del 2 de mayo de 2027, Le Pen vencería con holgura ya sea contra un candidato de izquierdas (Jean-Luc Mélenchon), de centroizquierda (el eurodiputado Raphaël Glucksmann o el expresidente François Hollande) o de centroderecha (los exprimeros ministros Gabriel Attal o Édouard Philippe).

Ante Mélenchon, la nacionalpopulista ganaría con un 68% de los sufragios; ante Glucksmann, con un 57% de margen; frente a Hollande (quien aún no oficializó su candidatura), con un 59%; Attal, con un 58%; y contra Philippe, con un 56%, en el que sería el porcentaje más ajustado.

El estudio, realizado por Ifop-Fiducial por encargo de Le Figaro, LCI y Sud Radio, se llevó a cabo entre el 17 de octubre (jornada de extrema violencia urbana en Francia) y el 19 de ese mes con entrevistas a 1.928 personas.

Para la primera vuelta del 18 de abril, la clasificación a la segunda vuelta Le Pen y Mélenchon se perfila como el escenario más probable.

La líder de Agrupación Nacional (RN) oscila del 34 al 38%, mientras que el izquierdista abarca una horquilla del 15 al 18%, de acuerdo con las diferentes simulaciones que tienen en cuenta posibles fusiones de candidaturas.

En ese contexto, solo Philippe y Glucksmann se acercan a rivalizar con Mélenchon, con un 16% cada uno en solo una de las hipótesis.

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