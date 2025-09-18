Macron: Si Israel mantiene ofensiva en Gaza, Europa tendrá que estudiar sanciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves en una entrevista concedida a una televisión israelí de que, si el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene su ofensiva sobre Gaza, Europa tendrá que abrir "un nuevo debate" sobre la imposición de sanciones contra Israel.

"No estoy a favor del boicot (...). Ahora bien, tras esta nueva fase en la ciudad de Gaza, que constituye claramente un grave error, tendremos que abrir un nuevo debate en Europa sobre la imposición de sanciones. Primero, sanciones específicas contra personas clave, que por ejemplo, apoyan los asentamientos", dijo Macron.

Y concluyó reiterando el mismo mensaje: "Si el Gobierno (israelí) continúa con la operación en Gaza, es claramente necesario un debate (sobre sanciones)".

"Con tantas víctimas civiles en Gaza, Israel está destruyendo su credibilidad"

Igualmente, el presidente francés apuntó que Israel está causando tantas víctimas civiles en Gaza que "está destruyendo por completo" su "imagen" y su "credibilidad, no solo en la región, sino ante la opinión pública mundial.

"Israel obtuvo resultados de seguridad únicos y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y sus militantes. Sin embargo, este tipo de operaciones en Gaza es totalmente contraproducente, ya que, debo decirlo, está siendo un fracaso", añadió.

Según indicó Macron en la entrevista, hecha en el Elíseo, para romper el "círculo vicioso" de la guerra en Gaza hay que "afirmar que Hamás debe ser destruido y desmantelado", pero el enfoque bélico "no es suficiente".

La entrevista se produce cuatro días antes de que empiece la Asamblea General de la ONU en la que se espera que seis países reconozcan el Estado palestino, entre ellos Francia, que es muy crítico con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Y en la misma semana en la que una comisión independiente de la ONU calificó como genocidio dicha ofensiva, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.