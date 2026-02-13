Síguenos:
Tópicos: Mundo | Francia

Mujer mantenía congelados en su casa los cadáveres de dos hijos pequeños

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Fueron descubiertos por su pareja, que denunció los hechos ante la policía.

Mujer mantenía congelados en su casa los cadáveres de dos hijos pequeños
 EFE

La mujer -que tiene otros nueve hijos de tres padres diferentes- enfrenta cargos por la muerte de los menores.

Una mujer fue acusada en Francia tras el hallazgo en su congelador de los cadáveres de dos bebés, que -confesó- eran sus hijos.

La Fiscalía imputa a la sospechosa, de 50 años, delitos de muerte de menores de quince años y pidió su mantenimiento en detención, al tiempo que ordenó una autopsia sobre los cuerpos de los niños, indicó la radio RTL.

La mujer fue detenida la madrugada del miércoles en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, en el domicilio de otro de sus hijos, después de que su última pareja denunciara ante la policía el macabro hallazgo que había hecho en el domicilio que compartían en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este del país.

El hombre, de 52 años, del que se había separado en diciembre pasado, encontró el cadáver de un primer niño en el congelador, antes de hallar un segundo en una bolsa, en la casa que habían compartido durante años.

Enseguida denunció los hechos, y la policía abrió una investigación que llevó a la pareja del denunciante.

Detenida, la mujer, madre de otros nueve hijos de tres padres diferentes, confesó los hechos en dependencias policiales: aseguró que dio a luz a los dos niños entre 2011 y 2018, que los envolvió y los guardó en un congelador que tenían en el sótano de la casa que habitaban y que solo ella utilizaba.

Según explicó a los investigadores, ocultó sus embarazos a su entorno familiar y posteriormente el nacimiento de los niños.

