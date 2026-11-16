Partido de Marine Le Pen: "Ningún banco francés ha querido prestarnos"

El partido de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen acusó este lunes que los bancos franceses le están negando los créditos necesarios para financiar la campaña presidencial, que han debido obtener de entidades europeas.

El responsable del programa económico de la Agrupación Nacional (RN), Jean-Philippe Tanguy, acusó este lunes en la cadena de televisión pública France 2 al "sistema bancario francés" de "maltratar a su partido", y apuntó a que lo hacen por su promesa electoral de reducir las comisiones bancarias si llega al poder.

"Ningún banco francés ha querido prestarnos. Es un fracaso de este Gobierno que había prometido un banco de la democracia", señaló Tanguy, que, en todo caso, consideró "una buena señal" el hecho de que "ningún banco francés esté contento con el programa de RN".

La semana pasada el tesorero del partido, Kévin Pfeffer, reconoció avanzadas negociaciones con dos bancos europeos para obtener 10,6 millones de euros (unos 11 mil 600 millones de pesos chilenos) en préstamos: la casi totalidad del costo de la campaña que reembolsa posteriormente el Estado, en caso de que la candidata supere el 5 por ciento de los votos en la primera vuelta.

Para las presidenciales de 2022 la RN tampoco obtuvo créditos de bancos franceses, pero su campaña fue financiada por una entidad húngara.

Tanguy aseguró hoy que Le Pen no cuenta aún con los 500 avales de cargos públicos necesarios para hacer oficial su candidatura a las presidenciales de abril-mayo próximo.

Señaló que les faltan unos cien e hizo un llamado a los alcaldes para que respalden la cuarta intentona de la líder ultraderechista para alcanzar el Elíseo; competencia que la tiene como favorita de las encuestas.