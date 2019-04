El Ejército de la India afirmó haber encontrado huellas del Yeti

El Ejército indio afirmó este martes haber encontrado las "misteriosas huellas" del mítico Yeti, una supuesta bestia de gran tamaño que habitaría en las nieves de la cordillera del Himalaya, lo que ha incendiado las redes sociales.

"Por primera vez, un equipo de expedición de montaña del Ejército indio ha ubicado las misteriosas huellas de la mítica bestia 'Yeti' que miden 81 por 38 centímetros el 9 de abril de 2019 cerca del campo base de Makalu", en el Himalaya, afirmó el servicio de comunicación del Ejército indio (ADG PI, en inglés) en un tuit.

A la publicación acompañan tres imágenes en el monte Makalu que para el Ejército son sin ninguna duda los supuestos pasos del "abominable hombre de las nieves" por una zona nevada, una línea recta de grandes huellas separadas entre sí.

La cuarta imagen de la publicación muestra a una veintena de militares posando para la cámara en una oficina, con un cartel a las espaldas que precisa la altura del monte Makalu, 8.485 metros, el quinto más alto del mundo.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7