Un tribunal penal de Irak condenó a cadena perpetua a otros seis ciudadanos franceses por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico (EI), con lo que ya ascienden a 16 los nacionales de ese país europeo sentenciados a la misma pena en este caso.

El Tribunal Penal de Karj dictó las sentencias contra los seis acusados por el delito de pertenencia a las filas del grupo yihadista, según un comunicado de la Autoridad Judicial recogido por la agencia de noticias iraquí INA.

Los procesados comparecieron ante el tribunal acompañados de sus abogados y de representantes de la embajada de Francia en Irak, agregó la nota.

Con estas seis nuevas condenas, el número de ciudadanos franceses sentenciados a cadena perpetua en este caso asciende a 16 y todos ellos forman parte de un grupo de 47 galos que fueron entregados a las autoridades iraquíes desde el noreste de Siria.

El tribunal señaló que la investigación contó con el apoyo del Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional, dependiente del Consejo Judicial Supremo de Irak, que contribuyó a verificar las pruebas y la documentación de los acusados mediante el cotejo con su base de datos nacional antes de remitirlos al órgano judicial competente.

Las sentencias se fundamentaron en el artículo 4 de la Ley Antiterrorista número 13 de 2005, así como en la legislación penal iraquí, precisó el comunicado.

El pasado 27 de octubre, el mismo tribunal condenó a cadena perpetua a otros seis ciudadanos franceses y a 15 años de prisión a un séptimo por pertenecer al EI. Dos días después, impuso la misma pena a otros tres franceses por el mismo delito.

En septiembre, Irak anunció que abordaría y negociaría caso por caso el destino de más de 5.700 presuntos miembros del EI procedentes de 42 países, que fueron trasladados desde Siria al país en un proceso iniciado en enero de 2026 bajo supervisión de Estados Unidos.