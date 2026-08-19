Cantante iraní va a la cárcel por actuar frente a hombres

La cantante iraní Hiva Seyfizadeh fue condenada a cuatro años de prisión por "incitación a la corrupción y la prostitución", tras ser arrestada en un concierto en Teherán en que había presencia de hombres, según denunció ONG de derechos humanos con sede en Washington HRANA.

La cantante de música tradicional fue detenida en febrero de 2025 "por cantar en presencia de hombres" y fue puesta en libertad bajo fianza unos días después, según informó entonces su abogado, Saeid Nemati.

HRANA agregó que la artista ha pedido una apelación del caso para que se revise de forma "independiente y exhaustiva".

Tras su detención, la defensa explicó que la acusación contra la cantante, de 27 años, se debe a que el concierto celebrado en el complejo Rooberoo Mansión no contaba con permiso y al hecho de que Seyfizadeh cantaba "en presencia de hombres".

La República Islámica de Irán solo permite a las mujeres dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de video o fotos, o como acompañantes de cantantes masculinos.

Las autoridades cortaron el evento, mientras Seyfizadeh estaba cantando sola su tercera canción, y ella y los integrantes de su banda musical fueron detenidos.

Seyfizadeh, quien además de cantante es profesora de música clásica, apoyó las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, quien fue detenida por no llevar bien puesto el velo islámico y publicó canciones con el cabello descubierto en redes sociales.

En junio, la cantante Parastoo Ahmadi fue detenida tras publicar en redes un concierto sin cubrirse con un velo en un caravasar -posada para las caravanas del antiguo Irán-, en un acto de reivindicación de su derecho a cantar.

Otros músicos iraníes han sido condenados a fuertes penas por la publicación de obras en apoyo de las protestas de Amini, entre ellos Shervin Hajipour y el rapero Tomaj Salehi, quien fue condenado a muerte, pena que se retiró posteriormente, tras lo que fue liberado.