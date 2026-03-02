Ejército de EE.UU: Operaciones en Irán "llevarán tiempo" y son iniciales

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, aseguró este lunes que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y "llevarán algo de tiempo" hasta alcanzar los objetivos.

"Esta no es una operación de un día. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la fuerza conjunta que han sido asignados. En algunos casos requerirá trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas", indicó en una rueda de prensa en el Pentágono.

Caine aseguró que el operativo está "escalando" después de 57 horas continuadas de operaciones militares que, dijo, son parte de la "fase inicial" y que requerirán el envío de nuevas tropas en el futuro.

"Este despliegue incluye miles de tropas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, centenares de cazas avanzados de cuarta y quinta generación, decenas de aviones de reabastecimiento y las escuadras de ataque de los portaaviones Ford y Lincoln y sus componentes aéreos", detalló Caine.

El general dijo que el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper, "estará recibiendo fuerzas adicionales incluso durante el día de hoy. Este aumento de fuerzas rápido demuestra nuestras capacidades conjuntas para adaptarnos y proyectar poder cuando nosotros decidamos".

"Hemos sido sistemáticos en los ataques a los iraníes: centro de mando y control, infraestructuras, fuerzas navales, lugares de misiles balísticos e infraestructura de inteligencia", indicó Caine, que reveló que también están realizando ciberataques.

"El impacto combinado de estos ataques es rápido, preciso (...) y ha resultado en el establecimiento de superioridad aérea local", cerró el jefe del Estado Mayor Conjunto.

Irán responde a la ofensiva de Estados Unidos

Frente a la operación desplegada por Estados Unidos e Israel, el régimen de Teherán ha manifestado una postura desafiante, advirtiendo que el conflicto no será breve y justificando sus contraataques como medidas defensivas ante una agresión iniciada por Washington.

Ali Larijani, Jefe de Seguridad Nacional de Irán, utilizó su cuenta en X para marcar un contraste con la potencia norteamericana. "Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada", afirmó.

En su mensaje, Larijani aseguró que sus fuerzas armadas no han participado en ataques salvo en defensa propia, sentenciando:"Nos defendemos ferozmente sin importar el costo".

Por su parte, el vicecanciller iraní, Saeed Khatibzadeh, entregó declaraciones a la cadena CNN responsabilizando a Esados Unidos de todo, "si Donald Trump no quería que Irán respondiera y contraatacara, no debería haber iniciado esta guerra desde el principio. Fue una guerra elegida, no había necesidad de este acto de agresión".

Khatibzadeh explicó la estrategia militar de su país, señalando que intentaron comunicarse con sus vecinos para cerrar las bases estadounidenses en la región, las cuales -según él- amenazan constantemente su soberanía.

"No podemos llegar a territorio estadounidense, por lo tanto, no tenemos más opción que atacar cualquier base que esté bajo la jurisdicción de Estados Unidos", concluyó el vicecanciller.