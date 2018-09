Irán: Al menos 24 muertos en atentado contra un desfile militar

Al menos 24 personas murieron y 53 resultaron heridas este sábado en un atentado terrorista perpetrado contra un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste de Irán, según el último recuento de víctimas facilitado por la agencia oficial IRNA.

Entre los fallecidos hay militares y civiles, incluidos una mujer y un niño, víctimas de los disparos de los atacantes, que son supuestamente integrantes de un grupo separatista árabe, según la fuente.

Algunos de los heridos se encuentran hospitalizados en estado grave, por lo que no se descarta que aumente la cifra de fallecidos, según Hoseinzadeh.

Por su parte, el gobernador de Juzestán, cuya capital es Ahvaz, Gholamreza Shariatí, informó de que en el ataque participaron cuatro terroristas, de los que dos fueron abatidos y dos detenidos. Con anterioridad, la agencia oficial IRNA había señalado que cuatro o cinco agresores habían fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad.

Los atacantes iban vestidos con uniformes militares, según Shariatí, quien aseveró que "la situación está ya bajo el control de la policía".

Los terroristas dispararon contra las unidades del Ejército y los Guardianes de la Revolución que estaban desfilando y contra el público, desde un edificio cercano y desde detrás de la tribuna de las autoridades.

Ningún responsable gubernamental resultó, no obstante, herido en el ataque.

Ataque patrocinado por un "régimen extranjero"

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, escribió en su cuenta de Twitter que "Irán responsabiliza a los patrocinadores del terrorismo en la región y a sus amos estadounidenses" del ataque.

Aunque sin citarlo, Zarif se refirió a Arabia Saudí, país al que el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Ramazan Sharif, acusó hoy de financiar al movimiento árabe Alahvazié, supuesto autor del atentado.

"Los terroristas reclutados, entrenados, armados y financiados por un régimen extranjero han atacado a Ahvaz. Niños y periodistas entre las bajas", tuiteó Zarif.

El jefe de la diplomacia iraní también advirtió de que "Irán responderá rápida y decisivamente en defensa de las vidas iraníes".

