Tópicos: Mundo | Irán

Irán alerta a Trump que, si sigue la guerra, no se podrá vender ni producir petróleo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó que, "por las ilusiones de Netanyahu", EE.UU. está "quemando" sus intereses y de los países del mundo.

 EFE

Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, se ha detenido buena parte del tráfico del petróleo en el estrecho de Ormuz y los barriles ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares, lo que es un 17% más que antes de la guerra.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que "quema" los intereses de todo el mundo.

"Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!", dijo en X Qalibaf.

"Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo", advirtió.

El político añadió que, con la guerra y el coste energético que está teniendo, "están quemando (no solo) los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo".

Tras el comienzo de la guerra, se ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial; e Irán ha atacado instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudí y Catar, entre otros.

Subida del precio del petróleo

El barril ha registrado subidas que lo sitúan por encima de los 85 dólares en los últimos días, un 17% más respecto a los 72,5 dólares a los que cotizó el viernes previo al ataque, lo que impone presiones económicas a numerosos sectores.

El aviso de Qalibaf se produce después de que anoche Israel atacase cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad, ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y a que permanezcan en sus casas.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes racionaron la gasolina a 20 litros por persona diarios tras los ataques.

