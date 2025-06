Irán anuncia ataques contra bases estadounidenses en Qatar e Irak

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron este lunes que lanzaron ataques contra bases militares estadounidenses en Irak y Qatar, como represalia por los bombardeos de ayer contra tres instalaciones nucleares del país persa.

Los bombardeos se dieron específicamente en la base Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, ubicada en Doha (sur de Qatar), y además cuenta con material de la Fuerza Aérea de Catar y del Reino Unido.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que el ataque es "una respuesta al acto agresivo y descarado de los Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán".

"El número de misiles utilizados en esta exitosa operación fue equivalente al número de bombas que Estados Unidos utilizó en su ataque a las instalaciones nucleares de Irán", aseguró en un comunicado.

El máximo organismo de seguridad nacional aseguró que el ataque se produjo lejos de "áreas residenciales en Qatar" y que no supone un acto peligroso para nuestro país amigo y fraternal, Qatar, y su noble pueblo.

Por su parte, la Casa Blanca monitorea los ataques lanzados por Irán, según funcionarios de la oficina presidencial de EE.UU. citados por medios locales.

De acuerdo a Fox News, se trató un ataque de al menos seis proyectiles, incluyendo misiles balísticos de medio alcance (MRBM) y misiles de crucero de corto alcance, sobre Al Udeid, que alberga a unos 10.000 soldados estadounidenses y sirve como cuartel general adelantado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La respuesta iraní llega horas después de que la embajada estadounidense en Qatar recomendara a los ciudadanos estadounidenses residentes en el país "que se resguarden en sus hogares hasta nuevo aviso".

En Irak, el ejército estadounidense cuenta con importantes instalaciones como la base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí, o la de Al Asad, en la provincia de Anbar, en el centro del país.

Irán había prometido represalias por la operación 'Midnight Hammer', el bombardeo estadounidense sobre sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y producción de combustible nuclear en Isfahán, Natanz y Fordó ejecutado el fin de semana.

A su vez, el Parlamento iraní ya pidió el domingo el cierre del estrecho de Ormuz, paso clave para el tránsito de petróleo en Medio Oriente, aunque la decisión final depende del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que las defensas aéreas del país del golfo Pérsico "interceptaron con éxito" un ataque con misiles dirigido contra la mayor base estadounidense de Medio Oriente.

"El Ministerio de Defensa anunció que las defensas aéreas de Qatar interceptaron con éxito un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid", dijo el departamento en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que añadió que no se han producido muertos ni heridos en el incidente.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Qatar condenó este lunes el ataque con misiles efectuado por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la base aérea de Al Udeid, y afirmó que se reserva el derecho a "responder directamente, de forma proporcional" a esta "flagrante agresión".

"Expresamos la enérgica condena del Estado de Qatar al ataque a la base aérea de Al Udeid por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerándolo una flagrante violación de la soberanía y el espacio aéreo de Catar", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that…