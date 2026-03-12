Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Irán

La guerra ha causado 3,2 millones de desplazados internos en Irán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ONU advirtió que la capacidad de respuesta humanitaria en la región podría verse sobrepasada si continúan las hostilidades.

La guerra ha causado 3,2 millones de desplazados internos en Irán
 EFE

Los desplazados huyen desde Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte del país y zonas rurales.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos, estimó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Evaluaciones preliminares indican que las familias que dejaron sus hogares a causa de los bombardeos y las hostilidades oscilan entre 600.000 y un millón, indicó el director de emergencias de la agencia, Ayaki Ito, en un comunicado.

La mayoría huyeron de la capital, Teherán y de otras grandes áreas urbanas hacia el norte del país y zonas rurales en busca de seguridad, señaló el responsable de ACNUR.

Agregó que la cifra probablemente aumentará a medida que persista el conflicto, ampliando las necesidades humanitarias de un país que ya antes era uno de los destinos de acogida de un mayor número de refugiados, alrededor de 1,6 millones (en su mayoría afganos).

ACNUR reiteró la "urgente necesidad" de proteger a los civiles en Irán, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas para quienes buscan seguridad, en línea con las obligaciones internacionales.

Otro frente del actual conflicto actual en Oriente Medio, el de Líbano, por las hostilidades entre Israel y Hizbulá, ha causado según ACNUR el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas.

Desde el inicio de la actual guerra, la agencia de Naciones Unidas advirtió que la capacidad de respuesta humanitaria podría desbordarse en la región, donde numerosos países acogían ya antes millones de refugiados de otros conflictos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada