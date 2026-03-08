Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, es el nuevo líder supremo de Irán

En un momento de máxima tensión geopolítica, la Asamblea de Expertos anunció este domingo el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei como el tercer líder supremo en la historia del país, sucediendo a su padre, Alí Jamenei, fallecido el pasado 28 de febrero en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El anuncio, realizado desde la plaza Vanak de Teherán y difundido por la televisión pública IRIB, busca disipar cualquier duda sobre un vacío de poder.

Según el comunicado oficial:"Tras un estudio cuidadoso y amplio conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso con la presencia de Alá el Todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la República Islámica de Irán".

La Asamblea apela a "la noble nación de Irán" y en particular a "las élites e intelectuales" a "jurar lealtad al líder y mantener la unidad" del país.

El sobreviviente que hereda el poder

Mojtaba Jamenei no es solo el hijo del anterior líder; es el único superviviente de la cúpula familiar. En aquel ataque, además de su padre, murieron su madre, Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, y su esposa, Zahra Haddad Adel.

A pesar de su nuevo cargo, Mojtaba nunca ha desempeñado un puesto de elección popular. Sin embargo, su influencia desde la oficina de su padre en el centro de Teherán le valió el apodo de "mini líder supremo".

Su ascenso está íntimamente ligado a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas

Los partidos reformistas iraníes le atribuyen un papel clave en la victoria electoral de Mahmoud Ahmadinejad en 2009, así como en la violenta respuesta estatal a las protestas de "Mujer, Vida, Libertad" de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, que dejó un saldo de más de 500 fallecidos.

Hoy, investido como la máxima autoridad política y religiosa, Mojtaba Jamenei asume el mando con la potestad de definir las políticas generales de la República Islámica y designar a los altos mandos militares.

Tensión internacional

En noviembre de 2019, el gobierno de Donald Trump lo incluyó en su lista de sancionados por promover "políticas desestabilizadoras", vinculándolo con ejecuciones extrajudiciales y el atentado contra la AMIA en Argentina en 1994, que cobró la vida de 85 personas.