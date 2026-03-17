Presidente de Parlamento iraní: la situación en Estrecho Ormuz no volverá a ser como antes

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este martes que la navegación en el Estrecho de Ormuz "no volverá a ser como antes" y aseguró que el cierre de esta ruta vital "no era una decisión de Irán, sino una necesidad defensiva".

En declaraciones televisivas recogidas por la página del canal PressTV, Qalibaf aseguró que las disposiciones legales y de navegación en el estrecho "ya no volverán a ser como antes", puesto que "la seguridad que tenía anteriormente ya no existe".

El presidente del Parlamento iraní afirmó que "las políticas" de EE.UU. e Israel "no solo han desestabilizado Asia Occidental, sino también la seguridad de Asia Oriental, el Sudeste Asiático, el Pacífico e incluso la de Estados Unidos".

"Nunca tuvimos la intención de atacar a los estados vecinos, pero cuando nos lanzan misiles, tenemos derecho a responder. Muchos barcos ya no se mueven porque las condiciones no lo permiten", apuntó.

Asimismo, acusó a EE.UU. e Israel de "querer monopolizar los recursos de la región" y advirtió que su país, junto con otros países de la región que no citó, "demostrarán que estos recursos y oportunidades pertenecen a los pueblos y naciones de esta región".

El estrecho de Ormuz es una ruta vital para el tránsito de los petroleros, que transportan una quinta parte del comercio mundial del crudo, por lo que el bloqueo que impuso Irán, en represalia por los ataques de EE.UU. contra su territorio, ha incrementado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas alertó este martes que la paralización del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y los crecientes riesgos para la navegación en el mar Rojo ya están elevando los precios de la energía, el combustible y los fertilizantes, agravando el hambre más allá de Oriente Medio.

Desde el comienzo del conflicto el pasado 28 de febrero, Irán ha atacado al menos 18 buques en la región del golfo Pérsico.

A pesar de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió que su país proporcionaría escoltas navales a los buques mercantes para restablecer el flujo de petróleo, esa protección no se ha materializado.

El pasado lunes, Trump amenazó con un futuro muy sombrío para la OTAN si los aliados europeos no se suman al esfuerzo estadounidense en Ormuz para permitir el tránsito de los petroleros.