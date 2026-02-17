Irán y EE.UU. logran consenso en Ginebra para avanzar hacia un nuevo acuerdo nuclear

Irán afirmó este martes que logró con Estados Unidos un acuerdo general sobre los lineamientos básicos de un eventual entendimiento nuclear, tras la segunda ronda de negociaciones indirectas celebrada en Ginebra.

"Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo", declaró el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, al término de la reunión. No obstante, matizó que ello no implica un acuerdo inminente, ya que la etapa de redacción suele ser la más compleja.

El canciller iraní calificó la reunión como "más seria" que la del 6 de febrero en Mascate. El encuentro contó con "mediación omaní" y la participación de Steve Witkoff y Jared Kushner por parte de Washington.

Teherán ha reiterado que no aceptará el enriquecimiento cero de uranio ni límites a su programa de misiles balísticos, exigencias planteadas por Estados Unidos.

En ese contexto, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, afirmó que es "necesario y obligatorio" mantener armamento disuasorio y aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no logrará debilitar a la República Islámica de Irán.

Las negociaciones se desarrollan bajo máxima tensión: mientras en Suiza continuaban los contactos, Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Ormuz como presión, y Washington respondió desplegando los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford en Oriente Medio.

Estados Unidos ha advertido que podría intervenir militarmente si no se alcanza un acuerdo. De hecho, ya bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante la denominada guerra de los 12 días de junio con Israel, conflicto que elevó aún más la tensión regional.

El proceso diplomático ocurre en uno de los momentos más delicados para Irán en décadas, marcado por protestas internas y cuestionamientos al sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979, encabezada por Ruholá Jomeiní.