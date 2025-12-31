Récord de ejecuciones en los 37 años de Jamenei en Irán, con más de 2.200 en 2025

El régimen iraní ha ejecutado a más de 2.200 personas en 2025, lo que supone un récord en los 37 años que Ali Jamenei lleva como líder supremo, afirma este miércoles uno de los grandes grupos de oposición, que denuncia que esa cifra se ha más que duplicado respecto a 2024 y ha crecido sobre todo a finales de año.

En un comunicado, el Centro Nacional de Resistencia Iraní (CNRI) destaca que en el segundo semestre se han producido más del doble de ejecuciones que en el primero, y que las 376 que ha contabilizado hasta ahora en diciembre no tienen precedentes en un solo mes desde la llegada de Jamenei al cargo.

En el conjunto del año, de acuerdo con los registros del CNRI, la pena de muerte se ha aplicado en 2.201 casos, con un incremento de alrededor del 120 % respecto a 2024, del 160 % si se compara con 2023 y del 280 % con 2022.

Eso ha ocurrido en 97 ciudades de 31 provincias iraníes, frente a las 77 ciudades del pasado año, lo que para esta organización responde a la voluntad del régimen de extender el terror a más zonas del país.

Entre los ajusticiados ha habido al menos 64 mujeres, frente a las 34 de que se tiene constancia en 2024. Además, 13 ejecuciones se hicieron en público, cuando el pasado ejercicio habían sido cinco.

Para el CNRI, la evolución creciente de los cinco últimos años y en particular de los doce meses de 2025 pone en evidencia que "a medida que el régimen de Jamenei se ha debilitado y sus crisis se han intensificado, ha recurrido cada vez más a las ejecuciones para crear un clima de terror y prevenir levantamientos populares".

Su líder, Maryam Rajavi, denuncia que "las ejecuciones colectivas y arbitrarias son un claro caso de crimen organizado y un crimen contra la humanidad y un esfuerzo desesperado de un régimen que, ante el temor a un pueblo enfurecido y una sociedad explosiva, recurre a la horca para sobrevivir".

Nuevo récord en Arabia Saudí

Arabia Saudí termina 2025 batiendo su propio récord anual de ejecuciones, con 356 presos a los que se le ha aplicado la pena capital, once más que el año anterior, después de aplicar ese castigo este último día del año a tres ciudadanos saudíes, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior saudí anunció en un comunicado que tres saudíes fueron ejecutados hoy en la región Oriental, en el este del país, tras haber sido sentenciados por "crímenes terroristas".

Entre los delitos está, según el ministerio, "disparar contra agentes de seguridad, vehículos e instalaciones de seguridad, fabricar explosivos y poseer armas con fines terroristas, y unirse a una organización terrorista exterior destinada a dañar la seguridad e integridad del Reino".

La nota, que no especifica las fechas en las que fueron arrestados, indica que el país "reafirma su compromiso" de establecer la "seguridad, lograr la justicia e implementar las sentencias de la sharía (ley) islámica contra cualquiera que agreda a personas seguras y viole su derecho a la vida y la seguridad".

Y advirtió "a cualquiera que se atreva a cometer tales actos que el castigo legal será su destino".

El pasado 29 de diciembre, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio y que contabiliza las ejecuciones en el país del golfo Pérsico, aseguró que había documentado 353 aplicaciones de la pena capital en el reino, por lo que aumenta a 356 con los tres presos de hoy.

De acuerdo con la ONG, el 94 % de los extranjeros fueron acusados ​​de delitos relacionados con las drogas, un "aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el hachís, con casi 100 sentencias ejecutadas en comparación con solo 15 casos en 2024".

Luego, según la organización, el 57 % del total de ejecutados fueron extranjeros.