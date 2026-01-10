Síguenos:
Tópicos: Mundo | Irán | Relaciones Exteriores

Ejército iraní amenaza con enfrentar "complot" de EE.UU. en medio de protestas

Las Fuerzas Armadas acusaron a Washington de buscar desestabilizar la República Islámica, cuando el país completa 14 días de movilizaciones y cortes en las telecomunicaciones.

Según una ONG, al menos 51 personas han muerto desde el inicio de las protestas, originadas por la grave situación económica y luego ampliadas a consignas contra el líder supremo.

El Ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el decimocuarto día de protestas que atraviesan el país, aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el Ejército insta a la población a "mantenerse alerta" y frustrar los "complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios" en el país.

El Ejército de Irán añadió que el "agresivo" y "perverso" Gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní, y defendió que Washington se ha unido al "régimen sionista criminal", en alusión a Israel, y a "grupos terroristas" para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán.

Ello, sostiene el comunicado castrense, tras el fracaso de Estados Unidos e Israel en la conocida como 'guerra de los 12 días', una serie de ataques que se produjeron en junio de 2025 a cuenta del programa nuclear iraní.

El Ejército del país persa dijo trabajar en cooperación con otras fuerzas militares para monitorear los movimientos hostiles en la región y para "proteger los intereses nacionales, las infraestructuras energéticas y los bienes públicos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes. Son al menos 51 los muertos registrados desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega).

Las protestas comenzaron en Teherán el pasado 28 de diciembre y arrancaron por la mala situación de la economía del país, aunque luego se fueron extendiendo a más ciudades y también se expandieron los motivos de queja, al haber consigas contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

