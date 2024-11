Polémica en Irán por el supuesto acercamiento a EEUU

Un supuesto acercamiento entre Irán y Estados, con la presunta reunión está semana entre el embajador iraní ante la ONU, Saeed Iravani, y Elon Musk, asesor del presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha desatado polémica en el país persa, con reacciones tanto en contra como a favor.

Las críticas más duras llegaron este sábado por parte del diario ultraconservador Keyhan, cercano al líder supremo iraní, Ali Jameneí.

En una columna de su redactor jefe Hosein Shariatmadari y titulada "¡¿reunión secreta con el representante de Trump, ingenuidad o traición!?", el medio arremetió contra el encuentro del representante de Irán ante la ONU con el jefe del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) en el próximo Gobierno de Trump.

La reunión supuestamente se llevó a cabo el lunes pasado y fue reportada el jueves por el diario The New York Times, aunque las partes no la han confirmado ni negado oficialmente.

Ante el supuesto acercamiento, Keyhan cargó contra el sector de las reformas que busca una apertura en las relaciones con el Occidente, incluido EE.UU.

"En una situación en la que Estados Unidos es la parte deudora del acuerdo nuclear y debe pagar daños y perjuicios a Irán por violar el pacto, los demandantes de reformas y la columna interna de la campaña de Occidente contra Irán (los reformistas) se esfuerzan por allanar el camino para las negociaciones con este régimen terrorista", denunció el diario.

Así, Shariatmadari recordó la salida unilateral de Washington en 2018 del acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Irán y el grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania).

El pacto limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantamiento de las sanciones internacionales contra Teherán, lo que se vino abajo con la salida estadounidense durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y la reimposición de las medidas restrictivas contra el país persa, lo cual ha disparado la inflación en Irán en torno al 40 por ciento.

El redactor jefe de Keyhan dijo que estas reuniones con representantes de la próxima administración de Trump le dan "reputación" a EE.UU., y "evitan una vez más que Irán alcance sus derechos", sin explicar a qué se refiere.

"Los demandantes de reformas quieren que Irán acuda a la mesa del juicio como acusado", indicó Shariatmadari y dijo que Teherán es el demandante y es EE.UU. quien "debe pagar los daños y perjuicios por violar su compromiso" con el acuerdo nuclear.

"Irán envía un mensaje de autoridad al mundo, establece ecuaciones regionales con autoridad y los círculos extranjeros creen que Medio Oriente, que estuvo en manos de Estados Unidos durante mucho tiempo, ya no está en manos de la Casa Blanca; sin embargo, la columna interna de la campaña de Occidente contra Irán está en aras de repetir la diplomacia de la mendicidad", sentenció.

Contraataque reformista

El periodista y activista político reformista Ahmad Zaidabadi contraatacó a Keyhan, indicando que es muy natural que el diario ultraconservador critique el acercamiento con Washington, ya que ha ocurrido bajo la presidencia del moderado Masud Pezeshkian.

"Si hubiese sucedido lo mismo durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) o del fallecido Ebrahim Raisí (2021-2024), Kayhan lo hubiese presentado como una obra maestra diplomática o una victoria sin precedentes", lanzó el dardo Zeidabadi en su canal de Telegram.

Llamada a la diplomacia

El periódico Jomhourie Eslami (República Islámica), cercano a los reformistas, dio la bienvenida a las conversaciones con Washington.

"Pueden considerarse como el inicio de un nuevo camino en la política exterior de nuestro país", se lee en un artículo del periódico, que enfatizó que el Gobierno iraní ha dado señales de que quiere bajar las tensiones con EE.UU.

"No cabe duda de que la diplomacia es más fuerte y eficaz que cualquier otra arma si es calculada, inteligente y planificada", aseveró el texto.

Desde la elección de Trump como presidente en EE.UU. el 5 de noviembre, las autoridades iraníes han intentado convencer al republicano de que no vuelva a ejercer una máxima presión sobre Irán, que hundió la economía del país persa.

"Prueba la 'Máxima sabiduría', por el bien de todos", aconsejó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, el martes.

Los sectores más moderados en Irán han llamado a Pezeshkian a aplicar una política pragmática ante Trump y a no perder esta oportunidad para cambiar las relaciones con EE.UU., congeladas desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán, tras la revolución islámica de 1979.