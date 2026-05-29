Trump se reúne con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este viernes se reunirá con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y que el estrecho de Ormuz "debe abrirse de inmediato, sin peaje".

Afirmó que, como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que EE.UU. levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.

Además, dijo que Washington, en coordinación con Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), extraería el uranio altamente enriquecido de Irán para su destrucción.

También advirtió de que "no habrá intercambio de dinero" con Irán "hasta nuevo aviso".

"Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención en este asunto!", concluyó.

El mensaje de Trump se produce después de que la Casa Blanca anunciara ayer que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final del presidente estadounidense, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Según filtraciones de prensa, el acuerdo permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero, y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

Asimismo, EE.UU. levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados asociados a ese país.