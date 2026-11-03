Rusia no cree versión de que EE.UU. usará un arma nuclear en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que no hay motivos para hablar de un posible ataque nuclear de Estados Unidos contra Irán, tal y como adelantó el periodista estadounidense Tucker Carlson, expartidario de Trump, y que respondería a una petición expresa de Israel.

"No veo motivos reales para llegar a tales conclusiones", dijo Lavrov en declaraciones recogidas por la agencia Interfax, agregando que se trata de dichos "en vísperas de las elecciones de mitad de mandato" en Estados Unidos.

Además, aseguró que este tipo de comportamiento preelectoral para influir en los votantes "a veces se utiliza" y "esa información (sobre un posible ataque nuclear) no ha sido confirmada por otras fuentes".

Rusia, dijo Lavrov, no se ha puesto en contacto con Estados Unidos para solicitar información al respecto, pero, de todas formas, "toma nota" de lo que dijo Carlson.

El lunes, la cancillería rusa expresó su preocupación por la situación en Irán tras las señales de posibles nuevos ataques militares contra la república islámica, a partir de la supuesta mantención de más de 400 kilos de uranio enriquecido por parte de Teherán.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa, antes de las elecciones legislativas de este martes.

Carlson escribió en la red social X que "bajo la presión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la administración Trump podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra Irán".

El objetivo del ataque, según el periodista, sería "Monte Pickaxe, en el centro de Irán, donde la inteligencia israelí afirma que el gobierno iraní ha reiniciado su programa nuclear".