Mundo | Irán

Teherán raciona a 20 litros de gasolina diarios por persona tras últimos ataques israelíes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Estado judío atacó en la víspera cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos, dejando a cuatro camioneros muertos.

La ofensiva generó una nube tóxica sobre la capital de Irán, por lo que el Gobierno llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y quedarse en sus casas.

Las autoridades iraníes racionaron este domingo a 20 litros de gasolina por persona al día tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube de tóxica sobre la capital iraní.

Así, lo informó el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien aseguró que se trata de una medida provisional tras los ataques de anoche, indicó la agencia Fars.

En Irán ya existía antes de la guerra una limitación a repostar entre 30 y 40 litros de combustible por gasolinera, dependiendo de la zona.

Israel atacó anoche cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recoge IRNA.

En esos ataques que hicieron brillar la noche iraní como si fuera de día causaron cuatro muertos, todos ellos conductores de camiones cisterna de las instalaciones, de acuerdo con la fuente.

Esos ataques provocaron una nube tóxica sobre la ciudad ante la cual la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanezcan en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado pasado la guerra en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.

En esos bombardeos han sido alcanzados lugares como las oficinas del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jameneí; el edificio del Consejo de Seguridad Supremo y el palacio presidencial, entre otros objetivos.

