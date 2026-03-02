Fontana de Trevi recaudó casi medio millón de euros en su primer mes con pago para acceso

El nuevo sistema de acceso de pago a la Fontana de Trevi, que impone una tarifa general de 2 euros, ha recaudado 435.194 euros en su primer mes en funcionamiento, según el balance presentado este lunes por el Ayuntamiento de Roma.

Desde el 2 de febrero de 2026, fecha en la que se implantó la tasa, el monumento ha recibido 229.896 visitantes, una cifra que las autoridades locales califican de "éxito".

Del total de accesos, 217.597 fueron turistas que abonaron la tarifa íntegra; 3.499 correspondieron a residentes en la capital italiana, quienes accedieron de forma gratuita; y 8.800 personas se beneficiaron de distintas exenciones.

El reglamento establece que los residentes en Roma mantienen la gratuidad, al igual que los menores de hasta cinco años, las personas con discapacidad y un acompañante, y los guías turísticos.

Bajo este nuevo modelo, acceder a la zona inferior para contemplar la fuente de cerca y cumplir con la tradición de lanzar la moneda tiene un coste fijo de dos euros.

¿Para que se utiliza la recaudación?

La recaudación total de 435.194 euros (unos 448 millones de pesos chilenos) está destinada a sostener la gratuidad de los Museos Cívicos de Roma para los residentes de la capital y su ciudad metropolitana, así como al mantenimiento y tutela del patrimonio.

Por su parte, Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, destacó que los datos publicados este lunes demuestran que es posible "conjugar la tutela de un monumento extraordinario con su plena usabilidad".

La incorporación de esta nueva tasa responde, según el Ayuntamiento, a la necesidad de regular la afluencia masiva y reducir las aglomeraciones en torno al monumento, que en 2025 recibió más de 9 millones de visitantes, con picos de hasta 70.000 personas al día.

La tarifa se aplica en la franja horaria de 09:00 a 22:00 horas, a excepción de los lunes y viernes, días en los que el control de pago comienza a las 11:30 hora local.

Fuera de estos horarios, el acceso sigue siendo gratuito.