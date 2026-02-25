Italia prohíbe a Amazon monitorizar las patologías y vida personal de sus empleados

El Garante para la Protección de Datos Personales de Italia prohibió este martes a la multinacional Amazon el tratamiento ilícito de información de sus trabajadores, tras detectar un sistema de fichaje sistemático que registraba patologías y detalles de la vida privada de la plantilla.

La medida protege a más de 1.800 empleados del centro logístico de Passo Corese donde el organismo detectó la recopilación de información sensible que se almacenaba hasta diez años después de finalizar la relación laboral, explicó el ente de protección de datos en un comunicado.

La autoridad ordenó el cese inmediato de estas prácticas al comprobar que la empresa recopilaba datos sensibles sobre patologías graves, como hernias discales o el uso de marcapasos, y los almacenaba hasta 10 años después de finalizar la relación laboral.

La investigación reveló que Amazon anotaba en una plataforma accesible para numerosos directivos detalles íntimos de la vida personal y familiar de sus empleados, incluyendo casos de parientes con enfermedades terminales o procesos de separación matrimonial.

El organismo regulador denunció además que la multinacional monitorizaba la actividad sindical de su plantilla, registrando la adhesión a huelgas y evaluando si el uso de las ausencias permitidas era considerado impropio por la compañía.

"Amazon Italia Logística, además, deberá interrumpir el tratamiento de los datos recogidos a través de cuatro cámaras posicionadas en las proximidades de baños y áreas de descanso reservadas a los trabajadores", precisó el Garante en un comunicado.

Asimismo, la resolución prohíbe que este modelo de vigilancia u otras modalidades análogas se repliquen en el resto de centros logísticos de la firma en Italia.

La intervención es fruto de una investigación realizada este febrero junto a la Inspección Nacional de Trabajo y la Guardia de Finanza (policía económica italiana) para supervisar los sistemas de videovigilancia y la gestión de datos personales.

La instrucción prosigue para la comprobación de los restantes perfiles bajo examen de la Autoridad, según concluyó el Garante en su nota.