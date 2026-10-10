Oposición italiana promete batalla legal contra la nueva ley electoral de Meloni

Los partidos de oposición italianos y varias asociaciones prometieron dar la batalla legal contra la recién aprobada ley electoral impulsada por el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, ya que creen que responde solo a sus deseos de facilitar su permanencia en el poder.

La norma fue aprobada definitivamente el jueves en la Cámara de los Diputados y tan solo un día después ratificada por el presidente de la República, Sergio Mattarella.

Sin embargo, el texto recibió el rechazo en bloque de toda la oposición -el Partido Demócrata (PD), Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Alianza Verde e Izquierdas (AVS) o Más Europa-, así como de diversas asociaciones jurídicas y parte de la sociedad civil.

Sus detractores cuestionan el encaje constitucional de la ley y afean a Meloni que haya decidido cambiar las reglas del juego en el último año de la legislatura y de cara a las próximas elecciones generales, que previsiblemente tendrán lugar durante el 2027.

La ley ha sido bautizada como 'Stabilicum' porque su objetivo declarado es afianzar mayorías parlamentarias estables en el futuro y, para ello, entre otras cosas, dispone un 'premio' en escaños -70 en la Cámara y 35 en el Senado- para la coalición que alcance el 42 % de los votos.

Aspectos como este han generado críticas de la oposición y de juristas, abreindo el debate en Italia de someter la ley a la revisión del Tribunal Constitucional.

La oposición apunta al Tribunal Constitucional



No sería la primera vez que la Corte tumba una reforma electoral: en 2014 canceló parcialmente otra ley, este vez aprobada en el tercer Gobierno de Silvio Berlusconi, y en 2017 inutilizó otra que había sacado adelante el socialdemócrata Matteo Renzi.

La portavoz de los diputados del PD, Chiara Braga, adelantó al diario 'Il Corriere della Sera' la intención de "seguir la batalla fuera del Parlamento" y "movilizar" a la sociedad civil contra esta ley que "rinde las instituciones a los intereses de la derecha".

Mientras que la senadora del M5S Mariolina Castelloni pronosticó en una entrevista en 'QN' "la intervención" del tribunal porque "los posibles motivos de inconstitucionalidad de la ley son numerosos".

Por el momento, el próximo lunes algunos detractores de la norma, como los responsables de la asociación 'Rete per un voto libero e uguale' (Red por un voto libre e igual) ilustrarán en una rueda de prensa los pasos a seguir para plantear recursos.

Sin embargo, la batalla contra el 'Stabilicum' de Meloni no se prevé ni fácil ni rápida ya que para que llegue al Constitucional el recurso primero tiene que ser revisado y deliberado por un tribunal ordinario, lo que alarga necesariamente los plazos.

En este contexto, en Italia se especula ya con la posibilidad de un adelanto electoral, a pesar de que la primera ministra ha celebrado la unidad de su coalición (integrada por su partido, Hermanos de Italia; La Liga y Forza Italia) y su voluntad de "seguir así".

Uno de los primeros en plantearlo fue Lucio Malan, portavoz de Hermanos de Italia en el Senado, quien reconoció que "podría surgir la necesidad de votar en mayo" y no en septiembre.

En cualquier caso, los socios de coalición de Meloni, aunque en el pasado titubearon con esta reforma, ahora se muestran convencidos de su constitucionalidad.

Desde la conservadora Forza Italia defienden que la ley es "mucho más equilibrada" de lo que dice la oposición; mientras que el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, descartó cualquier condena del Constitucional porque, sostuvo, ha sido firmada por el actual jefe del Estado, Sergio Mattarella, exjuez de esa Corte.