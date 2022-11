Polémica en Italia por viceministro designado que se disfrazó de nazi

El gobierno italiano de Giorgia Meloni enfrentó una de sus primeras polémicas este lunes tras nombrar como viceministro de Infraestructuras y Transportes al diputado Galeazzo Bignami, miembro del ultraderechista Hermanos de Italia, por una foto vestido de nazi que protagonizó hace años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Galeazzo Bignami (@galeazzo_bignami)

En el registro, captado en medio de su despedida de soltero en el 2005, se aprecia al aludido vestido con camisa negra y un brazalete con la esvástica nazi, una imagen que ya había generado polémica años atrás y por la que -asegura- se ha disculpado en más de una oportunidad.

"Encuentro absurdo que vuelvan a proponer cíclicamente y a distancia de casi 20 años una foto sacada en un contexto privado y por la que ya me disculpé varias veces por haberme prestado a ser representado de un modo que no me pertenece", afirmó el aludido, según consignó La Nación.

Además, el nuevo viceministro de Infraestructuras y Transportes aseguró que "es total e incondicional mi firme condena a cualquier forma de totalitarismo, a cualquier expresión liberticida y antidemocrática y aún más al mal absoluto como fue el nazismo".

Finalmente, Bignami reiteró que siente "profunda vergüenza por esas imágenes" y que ha comprendido "desde hace tiempo su gravedad".