Chileno trabaja como "pololo de alquiler" en Japón y gana $77 mil por hora

Un joven chileno se hizo viral tras revelar que trabaja como "pololo de arriendo" en Japón.

"Soy novio de renta, novio de alquiler", dijo el joven en una entrevista de redes sociales, donde aseguró que cobra 12 mil yenes por hora, es decir, alrededor de 77 mil pesos chilenos, y que en la mayoría de los casos las clientas deciden prolongar el encuentro.

El joven identificado como "Mati", explicó que la primera hora se paga por adelantado a través de distintas aplicaciones, y que la extensión depende de la clienta. Entre las plataformas que utiliza se encuentran Luxi, Sugar Book y Pato.

Pese a que no domina el japonés, en su perfil indica que maneja un nivel básico del idioma y que se comunica principalmente en inglés, lo que motiva a algunas clientas a contactarlo para practicar el idioma.

Al ser consultado sobre la dificultad de realizar esta labor, el chileno aseguró que no se requieren permisos especiales, y que en realidad es "súper fácil".