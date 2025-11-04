Líder japonesa agradeció a Boric en español por su "lindo video"

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, le agradeció al Presidente Gabriel Boric un video que publicó sobre su conversación en la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un mensaje en español en el que expresó su deseo de hablar "pronto".

"Muchas gracias por el lindo video. Tengo ganas de volver a discutir con Usted pronto", escribió la líder japonesa en su cuenta de la red social X, respondiendo al posteo de Boric, tres días antes, en el que Takaichi aparece abrazándolo y manteniendo una breve charla durante el segundo día de la cumbre, celebrada la semana pasada en la localidad surcoreana de Gyeongju.

Takaichi, primera mujer al frente de un gobierno japonés, ya había destacado en un mensaje anterior la conversación con el mandatario chileno, que tuvo lugar el sábado, antes de la clausura del evento.

Durante la cumbre de la APEC, celebrada poco más de una semana después del nombramiento de Takaichi como primera ministra, la japonesa aprovechó para mostrar su soltura en las relaciones con líderes de todo el mundo, siendo capturada con actitud resolutiva en sus interacciones con mandatarios como el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, o el presidente chino, Xi Jinping.

Especialmente llamativo fue el gesto de cercanía que Takaichi compartió con Boric, junto al que conversó de forma desenfadada mientras mantenía el brazo en su hombro o tocaba su espalda, un contacto muy poco habitual entre los japoneses fuera de un contexto de cercanía y afecto personal.