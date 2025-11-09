Sismo de magnitud 6,7 desata alerta de tsunami en Japón

Un sismo de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami para la prefectura de Iwate.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (05:03 hora Chile), según JMA.

En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el temblor alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

El nivel de alerta de tsunami es el más bajo, y se prevén olas de hasta un metro de altura, informó la cadena local NHK.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado", dijo en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de añadir que "también existe la posibilidad de réplicas".

"Por favor, continúen atentos a fuertes temblores", añadió.

Japón se encuentra sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

SHOA descartó alerta de tsunami para Chile

El SHOA informó que las características del sismo ocurrido en Japón "NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", según publicó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su cuenta de X.