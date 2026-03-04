Asociación Internacional de Cruceros canceló sus viajes a Medio Oriente

Este miércoles, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), organismo que representa a las empresas que operan más de 310 barcos en todo el mundo, confirmó la suspensión inmediata de todos sus itinerarios por la región.

Maria Deligianni directora del organismo, explicó: "Al menos seis cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, con miles de pasajeros sin poder regresar a sus países, debido a la repentina suspensión también de las conexiones aéreas".

La compañía griega Celestyal anunció que da por finalizada su temporada en el golfo Pérsico. A través de un comunicado oficial, la empresa detalló que reubicará sus embarcaciones "Celestyal Journey" y "Celestyal Discovery" en el Mediterráneo para evitar riesgos.

En Grecia, el principal sindicato de marineros (PNO) anunció una huelga de 24 horas para exigir que el Gobierno: "declare la zona marítima que incluye al golfo Pérsico, al mar Rojo y al mar Arábigo como 'zona de guerra' y que se prohíba que los buques se acerquen".