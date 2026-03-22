Ataque de colonos en Cisjordania dejó al menos diez palestinos heridos

Al menos diez palestinos resultaron heridos este domingo tras un ataque de colonos israelíes en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada.

De acuerdo con el organismo, uno de los heridos recibió un disparo en el pie con munición real, otro sufrió una fractura de fémur tras una caída y una mujer presentó complicaciones por inhalación de gases lacrimógenos.

Según la agencia palestina Wafa, los atacantes también arremetieron contra viviendas de la zona y quemaron varios vehículos.

El hecho se suma a una serie de incidentes ocurridos durante la misma jornada en distintos puntos de Cisjordania. En aldeas de Yenín, seis personas resultaron heridas tras ser golpeadas por colonos, mientras que otros tres jóvenes sufrieron contusiones luego de que su vehículo fuera apedreado en las cercanías de Salfit.

En paralelo, al menos tres personas fueron heridas en un ataque en la aldea de Jalud, al sureste de Nablus, donde además se incendiaron cuatro vehículos y una clínica médica, según reportes locales.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania han aumentado en el último tiempo, en medio de la ofensiva militar que mantiene Israel junto a Estados Unidos contra Irán.

De acuerdo con la ONG israelí Yesh Din, en los primeros cuatro días del conflicto se documentaron al menos 50 episodios de violencia en 37 comunidades palestinas.