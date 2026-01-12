Bombardeo israelí en el sur de Gaza dejó tres muertos en plena tregua

Un dron israelí bombardeó este lunes a un grupo de palestinos en el barrio de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, dejando al menos tres personas muertas y una mujer herida, según informó a la agencia de noticias EFE una fuente del Hospital Naser. El ataque se produjo pese a que el alto el fuego sigue formalmente en vigor.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Wisam Abdulah Salem al Amour, Mahmud Sobhi Breika y Atef Samir al Bayouk. El medio de noticias Wafa confirmó además que una mujer resultó herida producto del bombardeo.

Horas después, el Ejército israelí reconoció el ataque y sostuvo que se trató de una acción contra "tres individuos armados en la zona de la línea amarilla que se acercaron a las tropas", añadiendo que un cuarto individuo resultó herido.

"Durante los registros realizados tras su eliminación, se localizaron armas y equipo militar destinados a recopilar información sobre la actividad de las Fuerzas de Defensa en la zona", indicó la institución en un comunicado.

La tregua, vigente desde el 10 de octubre, puso fin a los bombardeos masivos diarios. Sin embargo, las fuerzas israelíes, que permanecen replegadas y controlan más de la mitad del territorio, han continuado realizando estos ataques en distintos puntos de Gaza.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de la zona, al menos 442 palestinos han muerto desde el inicio del alto el fuego y más de un millar han resultado heridos.

Unicef ha señalado que entre las víctimas fatales hay más de 70 niños. Actualmente, las tropas israelíes controlan cerca del 54% del territorio gazatí, pese a haberse retirado parcialmente a la denominada "línea amarilla".

Desde el inicio de las operaciones israelíes en octubre de 2023, las autoridades palestinas cifran en 71.419 gazatíes muertos, en su mayoría mujeres y niños, además de 171.318 heridos, muchos con lesiones permanentes.