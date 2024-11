El 70% de los muertos en Gaza han sido mujeres y niños

La ONU pidió este viernes a todos los países que, conforme a sus obligaciones legales internacionales, ayuden a evitar más crímenes contra la población palestina en Gaza, donde el 70 por ciento de las víctimas fatales han sido mujeres y niños.

La Organización llamó a colaborar para que se haga justicia a través de distintas vías, ya sea aplicando la jurisdicción universal de derechos humanos o extraditando a los posibles autores de tales crímenes para que sean juzgados.

Este exhorto se produjo poco después de que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicara un informe que acusa a las fuerzas armadas de Israel de crímenes atroces, que pueden llegar a ser de genocidio y de lesa humanidad, como el uso de fósforo blanco (un químico incendiario) en áreas pobladas, incluyendo campos de desplazados.

Esta arma, que tiene efectos indiscriminados y causa quemaduras terribles, fue utilizada en al menos 24 ocasiones durante la actual guerra en Gaza, según verificó el organismo.

"Los Estados tienen la obligación de prevenir crímenes atroces y les urgimos a que apoyen el trabajo de mecanismos de rendición de cuentas, incluida la Corte Penal Internacional", dijo el vocero Jeremy Laurence en una declaración ante la prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

Asimismo, Naciones Unidas pidió a los países que ejerzan el principio de jurisdicción universal, que confiere a cualquier Estado la competencia para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera sea el lugar en el que se cometió y cualquier sea su nacionalidad o la de la víctima.

Laurence también señaló que los Estados deben considerar extraditar a los sospechosos de crímenes en Gaza a cualquier país donde puedan ser procesados de manera justa.

Por otra parte, la ONU pidió también a los gobiernos que evalúen con mucha atención la venta o transferencia de armas, así como cualquier tipo de apoyo financiero, militar o logístico, a cualquiera de las partes en este conflicto, es decir Israel y el grupo islamista Hamás.

Sobre el informe, el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Ajith Sunghay, dijo que se ha podido corroborar que el 70 por ciento de los muertos en Gaza son mujeres (25%) y niños (45%), lo que muestra que Israel no ha tenido un sentido mínimo de humanidad en sus acciones militares.

Además, el 80 por ciento de los 8.000 decesos verificados tuvo lugar en zonas residenciales.

The horrific reality for people of #Gaza & #Israel since 7 October 2023 detailed in @UNHumanRights report.



Close to 70% of those killed in Gaza are children & women.



Unprecedented violations of IHL give rise to concerns of atrocity crimes. The violence must stop immediately.