Israel bombardeó zona costera usada como refugio: 21 muertos

Al menos 21 personas fallecieron este lunes en un ataque aéreo israelí contra una zona costera, al oeste de Gaza, según confirmó el director del hospital Al Shifa, Mohamed Abu Selmiyeh. El bombardeo afectó un área de descanso junto a la playa, impactando contra el café Al-Baqa.

"El hospital ya estaba abrumado con casos antes de este gran ataque, en el que han muerto 21 personas y más de 50 han resultado heridas, 25 de ellas en condiciones críticas y que necesitarán UCI, que ya están llenas", explicó Selmiyeh.

De acuerdo con el gobierno de Hamás, el lugar atacado servía como refugio para desplazados y punto de acceso a ayuda humanitaria. Señalaron que los bombardeos han afectado tiendas de campaña, almacenes de insumos y zonas donde se distribuye asistencia.

Entre las víctimas se encuentra un periodista, identificado como Ismail Abu Hatab, con lo que asciende a 228 el número de comunicadores muertos en Gaza desde el inicio del conflicto.

The photographer and owner of the “Tent Gallery” in Los Angeles, @IsmailabuHatab was killed in an Israeli airstrike west of Gaza City today. A friend for over 10 years, he was truly exceptional in his work. Through his platform By Palestine and his exhibition Between the Sky and… pic.twitter.com/mEkPfVTl9O