Israel impide recuperar incubadoras, oxígeno e insumos de hospital inoperativo en Gaza

Una misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef que planeaba recuperar equipamiento e insumos médicos de un hospital que ha quedado inoperativo para trasladar este material a otros hospitales que está en funcionamiento ha sido bloqueada tres veces por Israel.

En comunicación por vídeollamada desde Deir Bhala, en el sur de Gaza, el portavoz de Unicef, James Elder, explicó que desde hace varios días la misión intenta llegar a un hospital pediátrico que se encuentra en una zona que el Ejército israelí ordenó evacuar y donde hay "incubadoras, respiradores y plantas de oxígeno".

El objetivo es trasladar estos equipos a otros dos hospitales operativos en el sur, pero hoy se negó por tercera vez la autorización para llevar a cabo esta tarea.

"Yo estuve en uno de esos hospitales, donde los niños morirán por falta de respiradores u oxígeno, donde hay niños recostados en el suelo compartiendo una sola fuente de oxígeno y donde no hay incubadoras", explicó.

"Se nos ha negado tres veces una misión destinada simplemente a llevar este equipamiento a otro hospital, aunque obviamente lo más fácil sería llevar grandes cantidades de ayuda a través de la frontera, pero esto no es posible por las restricciones", agregó.

"Niños paralizados, quemados, amputados" y baleados

Elder señaló que, en otras ocasiones, las misiones para aportar ayuda a los hospitales son imposibles por "la ferocidad de los enfrentamientos, pero también porque los caminos están totalmente cubiertos por escombros y es físicamente imposible avanzar".

Relató también que hace dos días estuvo en el hospital Al Nasser, también en el sur de la Franja, donde vio "niños paralizados, quemados y amputados, todos ellos tras impactos directos en sus tiendas de campaña o en tiendas de campaña cercanas alrededor de las 02:00 de la madrugada".

Denunció que en otro hospital -de los catorce que aún están parcialmente operativos en todo Gaza, Al Aqsa- vio a niños que habían recibido disparos desde cuadricópteros (un tipo de dron).

Aseguró que "la lógica impuesta a la población de Gaza es brutal y contradictoria" porque mientras el norte ha sido declarado por Israel territorio hostil y los que se quedan allí son considerados sospechosos, el sur está poblado de manera grotesca y no existen los elementos más básicos para la supervivencia".